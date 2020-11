© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: premier Hoti, frasi di Vucic non aiutano normalizzazione rapporti - Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha affermato che le recenti dichiarazioni del presidente serbo Aleksandar Vucic non sono d'aiuto per la normalizzazione dei rapporti e per trovare un accordo finale sul reciproco riconoscimento tra Pristina e Belgrado. "Il governo della Repubblica del Kosovo rimane impegnato ad avere un ruolo costruttivo a servizio della pace, della stabilità e della prosperità nell'intera regione", ha dichiarato Hoti citato da una nota stampa del governo kosovaro. Il premier di Pristina ha chiesto che l'Ue e la Nato reagiscano a queste "provocazioni" da parte di Vucic. (segue) (Res)