Speciale difesa: Kosovo, militari italiani potenziano generatore di ossigeno in ospedale di Prizren

- I militari italiani del Comando regionale ovest della missione Nato Kfor hanno lavorato per aggiornare e potenziare la capacità del generatore di ossigeno nell'ospedale regionale di Prizren, in Kosovo. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui questa struttura sanitaria serve circa 240 mila cittadini nel comune tra i più colpiti del paese balcanico dal Covid-19. Il nuovo strumento aumenterà in maniera significativa le capacità di trattamento dei pazienti Covid-19 nell'ospedale kosovaro, grazie alla sua capacità di 18 metri cubi per ora. Il progetto è stato finanziato dal ministero della Difesa italiano ed attuato dal quinto reggimento Superga dell'Esercito italiano. (Kop)