Serbia-Italia: ministro della Difesa Stefanovic riceve ambasciatore Lo Cascio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Stefanovic ha sottolineato l'importanza della collaborazione nell'ambito delle operazioni multinazionali, in particolare quella in Unifil, aggiungendo che esiste lo spazio per intensificare nel prossimo periodo la collaborazione militare-economica nel mutuo interesse. Il ministro ha poi colto l'occasione per ringraziare le forze italiane per l'impegno pluriennale nell'ambito della missione delle Nazioni Unite in Kosovo Kfor, in particolare riguardo alla tutela dei cittadini e i monasteri serbi in Kosovo. (Seb)