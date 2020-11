Difesa: generale Federici nuovo comandante missione Nato Kfor in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale di divisione dell’Esercito Franco Federici è il nuovo comandante della missione Nato Kfor in Kosovo. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Esercito. Nel suo discorso di commiato il generale Michele Risi ha innanzitutto ringraziato i 3.500 soldati del per aver contribuito al successo della missione. “Guardando agli ultimi 12 mesi, ricordo chiaramente le mie parole del 19 novembre 2019, quando ho accettato l’onore, il privilegio e la responsabilità di diventare il ventiquattresimo Comandante di Kfor. Scelsi come nostro motto ‘Enduring Stability’, per sottolineare che il nostro compito nel corso di quella che è la missione più longeva della Nato sarebbe stato quello di resistere a qualunque sfida alla stabilità e alla sicurezza del Kosovo”, ha dichiarato il comandante uscente. “Sin dallo scoppio della pandemia causata dal Covid-19, le unità di Kfor hanno continuato ad operare allo scopo di garantire sicurezza e libertà di movimento per tutti i cittadini del Kosovo, adottando tutte le misure preventive raccomandate dall’Organizzazione mondiale della sanità al fine di proteggere i militari di Kfor e le comunità locale”, ha aggiunto il generale Risi. (segue) (Com)