Difesa: Golfo di Guinea, la fregata Martinengo della Marina militare soccorre un mercantile dopo un attacco dei pirati (2)

- Le condizioni del marittimo ferito sono state stabilizzate dal personale sanitario di nave Martinengo ed è stato necessario trasferirlo, con l’elicottero della fregata e in coordinamento con le autorità sanitarie straniere, presso una struttura ospedaliera nella vicina località di Sao Tome al fine di assicurargli le cure del caso. La stessa fregata della Marina Militare era stata protagonista di un episodio simile pochi giorni fa, a conferma di come il Golfo di Guinea sia oggi una delle aree marittime del pianeta divenuta tra le più pericolose. La nave della Marina opera con l'obiettivo di vigilare a tutela degli interessi nazionali e della sicurezza delle vie marittime, allo scopo di assicurare alle navi mercantili nazionali e internazionali presenti il libero uso del mare. (Com)