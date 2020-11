Covid: Meghnagi (Confcommercio), dal professor Galli beffa di cattivo gusto a commercianti milanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spieghi bene il virologo professor Massimo Galli ai commercianti milanesi e di tutta la Lombardia con i negozi di nuovo chiusi che la sua idea degli acquisti natalizi è quella che ha espresso in tv di farli unicamente su Internet. Commercianti rispettosi delle norme per contrastare il Covid che hanno adeguato i loro punti vendita alle prescrizioni richieste. Commercianti che cercano di salvare le loro aziende e chi, con esse, lavora" Lo afferma Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano, evidenziando che "chiedere ai commercianti – come ha fatto lui – che si organizzino subito solo su internet per compensare le perdite drammatiche di questi ripetuti lockdown ha il sapore di una beffa. Beffa oltretutto di cattivo gusto dato che stiamo parlando di attività che danno lavoro a migliaia di persone". "Attività imprenditoriali che ogni giorno lottano strenuamente per resistere sul mercato a una situazione estrema. E che non meritano la faciloneria di battute estemporanee sradicate dalla dura realtà di città sempre più desertificate e con le vetrine spente. A Milano c'è il vecchio detto 'Ofelè fa el to mesté'. Al professor Galli, volto noto al pubblico per le innumerevoli presenze televisive, consigliamo, quindi, di mestiere, di continuare a fare il suo, molto importante", conclude Meghnagi. (Com)