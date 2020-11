© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La voglia di commentare a tutti i costi ha giocato un brutto scherzo al consigliere regionale della Lega Giannini". Lo dichiara in una nota Antonio Satta, segretario del movimento Unione popolare cristiana (Upc). "Chi semina odio andrebbe solo che emarginato. Il mio sostegno a Zingaretti. Giannini rifletta sull’insensatezza di quel like", conclude Satta. (Com)