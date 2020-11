Thailandia: i manifestanti voltano le spalle al re, che fa nuovamente appello all’unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di manifestanti scesi in piazza oggi a Bangkok, in Thailandia, hanno voltato letteralmente le spalle al re Maha Vajiralongkorn al passaggio del convoglio reale nel centro della capitale. Circa 2.500 dimostranti si sono raccolti oggi davanti al Monumento alla democrazia per chiedere nuovamente le dimissioni del primo ministro Prayut Chan-o-cha e una profonda riforma della Costituzione. Al passaggio del corteo con a bordo il re e la regima Suthida, molti dimostranti hanno dato le spalle ai reali, altri li hanno accolti con un saluto “a tre dita” diventato un simbolo delle proteste anti-governative. Il sovrano si è successivamente recato alla cerimonia di inaugurazione di una nuova linea ferroviaria e, nel suo discorso, ha ricordato l’importanza dell’unità nazionale.(Fim)