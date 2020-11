Covid: Giannini (Lega), Zingaretti per primo ha accusato cittadini di avere virus in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Casa infetta? È Zingaretti che ha per primo accusato i cittadini di avere il virus dentro casa". Lo dichiara in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. "Un'accusa assurda fatta per gettare la colpa di questo disastro sanitario sui cittadini. Ora vuol fare la vittima per un like? Sono il primo a toglierlo ma voglio ancora sapere tutto sulle mascherine, il caso Palamara, i dati sui tamponi, la chiusura del Forlanini, gli spritz", conclude Giannini. (Com)