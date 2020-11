Pakistan-India: Islamabad accusa Nuova Delhi di sostegno ai terroristi, “abbiamo le prove”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha addestrato diversi gruppi armati in Afghanistan con l’obiettivo di destabilizzare il vicino Pakistan. L’accusa, corredata da “prove inconfutabili”, è stata presentata oggi in conferenza stampa dal ministro degli Esteri di Islamabad, Shah Mehmood Qureshi, e dal portavoce dell’esercito, generale Babar Iftikhar. Secondo quanto riferito dai due, l’India sarebbe dietro “quasi tutti gli attacchi terroristici” che hanno colpito di recente il Pakistan. Babar ha mostrato ai giornalisti documenti, transazioni bancarie da milioni di dollari e clip audio che testimonierebbero contatti tra diplomatici e operativi dell’intelligence indiana e miliziani pachistani attivi in Afghanistan. “Prove incontrovertibili rivelano che ambasciate e consolati ai confini del Pakistan si sono trasformati in centri per la promozione del terrorismo contro di noi”, ha affermato il generale. “Abbiamo prove verificabili – ha aggiunto - di fondi inviati dall’India ai terroristi. Gli ambasciatori indiani in Afghanistan hanno regolarmente supervisionato diverse attività terroristiche”. (segue) (Inn)