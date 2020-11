Pakistan-India: Islamabad accusa Nuova Delhi di sostegno ai terroristi, “abbiamo le prove” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Pakistan mostra prove concrete di come l’India finanzi e promuova diverse organizzazioni terroristiche, inclusi Jamaat ul Ahrar, il Bloch Liberation Army e Tehrik-i-Taliban Pakistan”, ha detto da parte sua Qureshi. I gruppi nominati dal ministro si sono rifugiati da anni in Afghanistan dopo diverse operazioni di antiterrorismo condotte dal governo di Islamabad. Qureshi ha assicurato che il governo condividerà il “dossier” a sua disposizione con le Nazioni Unite e con i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza – Stati Uniti, Cina, Russia, Regno Unito e Francia – con l’auspicio che facciano pressioni su Nuova Delhi. Le accuse giunte da Islamabad non sono state ancora commentate né da quello indiano, né da quello afgano e giungono a un giorno di distanza da duri scontri nel Kashmir che hanno provocato la morte di almeno 14 persone tra militari e civili su entrambi i lati del confine. (Inn)