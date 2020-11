Austria: Kurz, da martedì e fino al 6 dicembre nuova serrata totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria introdurrà una nuova serrata nazionale a partire dal 17 novembre fino al 6 dicembre per contenere la seconda ondata di contagi da Covid-19. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. "Per le prossime due settimane e mezzo, a partire da martedì e fino a domenica 6 dicembre introdurremo una seconda serrata, come quella della scorsa primavera", ha affermato Kurz. Secondo il cancelliere austriaco, da martedì praticamente tutte le attività commerciali si fermeranno, con l'eccezione dei negozi per le esigenze quotidiane, gli uffici postali, le banche e le farmacie. A chiudere saranno anche parrucchieri e centri estetici. Le scuole passeranno all'insegnamento a distanza, mentre in tutte le località dell'Austria sarà necessario giustificare gli spostamenti che possono avvenire solo per comprovate ragioni. (Res)