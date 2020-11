M5s: Licheri, idee al centro degli Stati generali per nuova pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da stamattina siamo più di 300 rappresentanti degli incontri regionali che discutono di problemi dei cittadini e di soluzioni credibili. Siamo tutti attivisti, senza distinzione di ruolo, che parlano del futuro del Movimento e soprattutto dell'Italia, che non può permettersi di vivacchiare ma ha bisogno di decisioni coraggiose". Lo ha scritto su Facebook il capogruppo del M5s al Senato Ettore Licheri. "Partendo dai documenti prodotti a livello locale nelle scorse settimane, oggi ai tavoli tematici stiamo definendo i punti che domani confluiranno nel documento finale - ha sottolineato -. Ragioniamo, proponiamo, perfezioniamo. Ci sono veramente le idee al centro di questa due giorni degli Stati generali del Movimento 5 Stelle e infatti siamo contenti di registrare entusiasmo e partecipazione da parte di chi sta prendendo parte ai lavori e di chi ci segue da fuori. E devo dire che ne avevamo bisogno. Sarà faticoso ma sta partendo una nuova pagina per un movimento che in oltre dieci anni ha saputo coinvolgere i cittadini come nessun altro". (com)