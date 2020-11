Covid: Foschi (Pd Lazio), Giannini si dovrebbe vergognare e chiedere scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consigliere regionale della Lega Giannini spera che casa di Zingaretti sia infetta? Si vergogni per aver messo un like a queste parole e chieda scusa". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. "Il suo atteggiamento è offensivo non solo per Zingaretti e la sua famiglia, ma per tutti e tutte coloro (purtroppo migliaia e migliaia di famiglie) che stanno combattendo anche in questo momento contro questo maledetto virus. Approcci stupidi su un virus che ha già causato moltissimi lutti nel nostro Paese non sono consentiti, e qualificano chi li fa per ciò che è", conclude.(Com)