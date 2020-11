© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dare il peggio di sé su internet è facile, basta un like. Per il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, novello leone da tastiera, non resta che un pollice verso". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "Chieda scusa al presidente Zingaretti, a chi combatte ogni giorno contro il coronavirus e a chi, purtroppo, non ce l'ha fatta". (Rer)