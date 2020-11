Germania: Covid, polizia usa gli idranti a Francoforte per sedare protesta contro restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca è intervenuta con gli idranti oggi a Francoforte per disperdere i manifestanti scesi in piazza per protestare contro le restrizioni volte a contenere la diffusione del Covid-19. Circa 600 persone del movimento Querdenker, che contesta le restrizioni del governo di Berlino, sono scese in piazza nella città tedesca. La polizia è intervenuta con i cannoni d'acqua, come confermato da un portavoce. La protesta è stata interrotta dopo la violazione delle regole sull'uso della mascherina e sul distanziamento da parte dei manifestanti, secondo quanto sottolineato dalla polizia. La Germania ha introdotto una serrata "leggera" per contenere la seconda ondata del Covid-19, con la chiusura dei ristoranti ma con le scuole ed altri esercizi commerciali che rimangono aperti. Il ministro della Salute, Jens Spahn, ha confermato che per la Germania le prossime saranno settimane difficili in quanto ci vuole tempo per far calare la curva dei contagi.(Geb)