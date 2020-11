© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 15 novembre, cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2809m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: si rinforza leggermente il flusso umido meridionale che manterrà una diffusa nuvolosità tra Valpadana e Liguria, dove arriverà anche qualche pioviggine o debole pioggia a iniziare da Liguria e basso Piemonte. Nubi in aumento anche sulla Alpi. Temperature stabili. Venti deboli, moderati da NE sul Ponente ligure. In Liguria mare poco mosso o mosso. (Rpi)