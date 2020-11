M5s: D'Incà, guida collegiale a livello nazionale e attività nei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sto partecipando agli stati generali del Movimento 5 Stelle, un evento online che sta registrando la partecipazione da parte degli attivisti e dei portavoce ad ogni livello e che ci sta permettendo un confronto molto concreto e dinamico sui temi e sulle idee che ognuno ha la possibilità di avanzare". Lo ha scritto su Facebook il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D'Incà. "Un momento che va sicuramente visto in modo molto positivo e che aiuterà certamente il M5s a crescere e a rispondere in modo sempre più adeguato e puntuale alle esigenze che vengono dai territori - ha spiegato -. Proprio per questo, e avendo partecipato alle fasi che hanno portato agli stati generali di oggi, ho messo in luce quanto sia importante che il Movimento si dia una strutturazione interna ancora più forte a livello comunale, provinciale, regionale, con una guida collegiale a livello nazionale e la programmazione di incontri e attività nei territori, così da permettere un collegamento costante e continuo tra i portavoce eletti nelle Istituzioni di ogni ordine e grado e gli attivisti. Una struttura che possa raccogliere conoscenze e capacità e che diventi palestra per preparare i futuri amministratori del M5s". (Rin)