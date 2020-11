Moldova: elezioni presidenziali, domani ballottaggio tra Sandu e Dodon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro fattore determinante sul risultato finale sarà l'affluenza alle urne che, secondo diversi osservatori, supererà il 50 per cento: un dato che dovrebbe favorire l’europeista Sandu dopo il successo del primo turno in cui ha ottenuto oltre il 36 per cento delle preferenze. "Superata l'affluenza al 50 per cento al secondo turno delle elezioni presidenziali, le possibilità di Sandu nell’ottenere la vittoria saranno piuttosto alte. In caso di minore affluenza, il suo avversario dovrebbe vincere", ha spiegato Mihai Mogildea dell'Istituto per le politiche e le riforme europee all'agenzia di stampa "Ipn Moldova". "Per ottenere la vittoria al secondo turno, Sandu avrà bisogno anche del voto di alcuni elettori che hanno votato per Usatii al primo turno. Alcuni elettori potrebbero sostenere Sandu perché delusi dai risultati raggiunti da Dodon in quattro anni o avevano certe aspettative nei confronti del presidente, ma queste non sono state soddisfate”, ha aggiunto. “Nel 2016, Usatii aveva annunciato il suo sostegno a Dodon, i suoi sostenitori hanno poi votato per l’attuale presidente, ma la campagna elettorale di quest'anno di Usatii è stata invece anti-Dodon e alcuni elettori di Usatii dovrebbero spostare il provo voto a favore di Sandu, più come voto di protesta nei confronti di Dodon che non necessariamente a sostegno della Sandu”, ha proseguito l’analista. (segue) (Moc)