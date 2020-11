Moldova: elezioni presidenziali, domani ballottaggio tra Sandu e Dodon (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri candidati di centrodestra, in corsa al primo turno, hanno espresso sin da subito il loro sostegno a Sandu, seppur questi portino in dote solo un gradimento totale dell’8 per cento. I risultati delle elezioni del primo novembre hanno in gran parte coinciso con i sondaggi effettuati prima del voto. Anche questa volta hanno votato a favore della leader di Pas, i cittadini moldavi all’estero, mentre rispetto alle elezioni del 2016, il voto delle minoranze e in particolare quello della Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale) non ha di certo premiato Dodon. "La dimensione del loro voto organizzato alle urne è diminuita rispetto alle ultime elezioni parlamentari. E il motivo è la decisione della Corte costituzionale della Moldova che ha vietato, il giorno delle elezioni, la circolazione di veicoli con una capienza superiore a otto posti. La polizia deve documentare ora le violazioni e inviarle alla Procura”, ha affermato Mogildea. “Perché quello che accade ad ogni elezione parlamentare, nelle cosiddette zone di sicurezza (quale la Transnistria), deve essere percepito non solo come un fenomeno di 'trasporto organizzato', ma anche come un fenomeno di corruzione degli elettori. Organizzando il trasporto degli elettori alle urne e pagando somme di denaro per votare per un determinato candidato, si verifica il voto di scambio”, ha sottolineato l’analista. (segue) (Moc)