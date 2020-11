Moldova: elezioni presidenziali, domani ballottaggio tra Sandu e Dodon (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale dei due candidati, anche per il secondo turno, è stata caratterizzata da duri attacchi e dalle polemiche scaturite dal mancato dibattito tra i due contendenti. Dopo avere sostenuto la necessità di un confronto pubblico è stata poi la stessa Sandu a non volere partecipare ai dibattiti programmati per questa settimana in vista del voto. Per questo la squadra elettorale del presidente Dodon è rimasta "sbalordita" dalla decisione dell’economista. “Non abbiamo nulla da discutere con un personaggio del genere", è stata la risposta di Sandu. "Ho insistito per avere un dibattito pubblico davanti alle persone su argomenti di interesse nazionale. Ma ogni volta che viene chiamato a discutere, Dodon non fa altro che dire bugie", ha spiegato la candidata. Al di là degli attacchi, Sandu ha voluto già anticipare in questa seconda fase di campagna elettorale quella che potrebbe essere le chiavi di volta della sua presidenza. Lotta senza quartiere alla corruzione e politiche economiche a favore della crescita ma soprattutto a sostegno delle classe meno abbienti, giovani e le imprese colpite dalla crisi. Un cambiamento in "piena discontinuità", ha rimarcato, con il sistema politico che in questi anni ha retto il Paese. Dodon, invece, dopo il risultato deludente del primo turno, ha ammesso di avere sottovalutato l'importanza del voto all'estero e assicurato di volere essere il "presidente di tutti". Inoltre il capo di Stato uscente non intenderà consentire nuove restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 in modo da permettere a "imprese esterne di colpire il mercato" nazionale e accetterà prestiti dall'estero solo per il ripristino delle infrastrutture. (Moc)