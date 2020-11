Difesa: Egitto e Sudan danno il via alle esercitazioni aeree congiunte "Nile Eagles 1"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unità militari aeree dell'Egitto sono giunte nella base sudanese di Marwa, 350 chilometri a sud di Khartum, per dare il via alle esercitazioni congiunte dell'aeronautica “Nile Eagles 1”. Lo ha annunciato il generale Tamer el Rifae, portavoce ufficiale dell’Egitto. Le task force egiziane sono arrivate in Sudan per prendere parte alle prime esercitazioni militari di questo tipo tra dei due paesi che si svolgeranno fino al 26 novembre. Le manovre includeranno la pianificazione e la gestione degli assetti da combattimento, oltre allo svolgimento di una serie di sortite da parte degli aerei da guerra multitask. Secondo El Rifae, le esercitazioni sono tecnicamente già iniziate con una serie di conferenze tese a unificare i “conecpt” di combattimento e a scambiare esperienze. (Cae)