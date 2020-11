Roma: controlli nell'area del Tridente e Prati per rispetto normativa anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale della polizia di Stato è stato affiancato dalla polizia Roma Capitale, dalla guardia di Finanza, dai carabinieri e dalla protezione civile. Le pattuglie impegnante, nelle situazioni di maggior rischio, hanno utilizzato dei messaggi pre-registrati da diffondere attraverso i sistemi acustici delle autovetture di servizio. Per evitare che, in alcune vie o piazze, si potessero creare assembramenti a causa di un numero di persone eccessivo, l'accesso è stato filtrato o interdetto dalla polizia, anche tramite transenne. Nel pomeriggio sono state necessarie delle brevi chiusure all'altezza di largo Goldoni, largo dei Pontefici e piazza del Parlamento per far defluire le persone che transitavano su via del Corso. Gli stessi controlli sono stati estesi alle aree verdi e lungo il litorale romano. (Rer)