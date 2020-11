Trump: "Il Congresso deve approvare il piano di salvataggio economico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- \-ì1Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato nuovamente il Congresso a varare un piano di salvataggio economico anti-Covid che sia “grande e mirato”. “Serve il sostegno dei Democratici”, ha scritto il capo della Casa Bianca su Twitter. Sono settimane che le trattative per il varo di un nuovo pacchetto di aiuti economici per cittadini e imprese è in fase di stallo. Giovedì scorso il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha respinto nuovamente la richiesta del Partito democratici di un piano dal valore di centinaia di miliardi di dollari. “Non è il punto a cui vogliamo arrivare”, ha affermato McConnell ribadendo la posizione dei Repubblicani, ovvero la necessità di un pacchetto che sia “fortemente mirato sui problemi reali”. Sempre in settimana, i leader democratici alla Camera e al Senato, rispettivamente Nancy Pelosi e Chuck Schumer, hanno invece confermato l’intenzione di lavorare per un piano dal valore simile a quello varato lo scorso marzo, ovvero circa 3 mila miliardi di dollari, e comprensivo di nuovi sussidi per i disoccupati e aiuti agli Stati in difficoltà. (Nys)