Libia: delegati contestano annuncio elezioni, "prima si faccia il referendum costituzionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni membri dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, il “Senato” con sede a Tripoli, e della Camera dei rappresentanti, l’organo legislativo eletto nel 2014, hanno annunciato in una conferenza stampa in Tunisia, dove è in corso il Foro di dialogo politico sponsorizzato dalla Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), che contesteranno in tribunale qualsiasi quadro costituzionale per andare alle elezioni che non passi per un referendum sulla bozza redatta nel 2017 dai due terzi dell’Assemblea costituente della Libia. Una nota stampa al riguardo è stata diffusa ad alcuni organi di stampa libici, tra cui “Al Marsad” e “Afrigate news”, testate rispettivamente vicine al generale Khalifa Haftar e all’intelligence francese. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul numero e sull'identità dei deputati e dei consiglieri che hanno aderito alla protesta. All’iniziativa avrebbero preso parte però anche alcuni membri dell’Assemblea costituente della Libia, organismo di 60 membri provenienti dalle tre macroregioni del Paese (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan), incaricato di redigere la Costituzione che, in teoria, dovrebbe essere sottoposta a referendum. Questi sviluppi avvengono mentre il Foro di dialogo politico si appresta alla conclusione dopo cinque giorni di negoziati iniziati lunedì 9 novembre. Dei 75 membri riuniti dall’Unsmil, 26 sono stati nominati dalle due camere del parlamento libico (il Consiglio di Stato e la Camera dei rappresentanti, per quanto il primo sia tecnicamente un organo consultivo e non legislativo), mentre altri 49 delegati sono stati selezionati dall’Unmsil su basi geografiche e tribali, con criteri giudicati controversi e poco trasparenti da più parti politiche in Libia. (segue) (Lit)