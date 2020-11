Covid: da Giannini like a commento che augura malattia a Zingaretti, Patanè (Pd), si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eugenio Patanè, consigliere regionale del Pd alla Regione Lazio denuncia: "il like del consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, ad un commento di un utente che spera nella casa infetta del presidente Zingaretti è vergognoso. Giannini, peraltro membro dell'Ufficio di presidenza, non è degno della carica che ricopre. Chieda scusa e si dimetta. Siamo ormai abituati agli scivoloni degli esponenti leghisti - aggiunge Patanè - ma questa volta sono stati superati davvero i limiti arrivando ad augurarsi che i malati aumentino, in spregio alle vittime e a tutti i cittadini che stanno soffrendo a causa della pandemia", conclude. (Com)