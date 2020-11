Etiopia: governo ritira migliaia di truppe dalla Somalia per impiegarle nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Etiopia ha richiamato migliaia di truppe finora impegnate ad aiutare la Somalia a fronteggiare la minaccia jihadista per impiegarle nel conflitto in corso nello Stato regionale del Tigrè. Lo scrive il portale locale "Garowe Online" menzionando tre fonti informate sui fatti. Il ritiro delle forze etiopi rischia di provocare nuovi problemi al presidente somalo Mohammed Abdullah "Farmajo", poiché secondo indiscrezioni anche gli Stati Uniti potrebbero presto ritirare i loro militari dalla Somalia. L'Etiopia ritirerebbe da Mogadiscio circa 3 mila uomini della Forza nazionale di difesa, che non rispondono direttamente alla Missione di peacekeeping dell'Unione africana in Somalia (Amisom). (segue) (Res)