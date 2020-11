Etiopia: governo ritira migliaia di truppe dalla Somalia per impiegarle nel Tigrè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio oggi il governo dell’Etiopia ha accusato le forze del Tigrè di aver lanciato razzi nel territorio della vicina regione di Amhara, danneggiando seriamente l’aeroporto di Gondar e alimentando il timore che il conflitto in corso nel nord possa tracimare in altre zone del Paese. “Nella serata del 13 novembre, un razzo è stato lanciato verso le città di Bahir Dar e Gondar. L’aeroporto della zona ha subito forti danni”, si legge in un comunicato diramato questa mattina dall’esecutivo di Addis Abeba. La notizia, riferisce l’emittente satellitare “al Jazeera”, è stata confermata dal portavoce delle forze armate nella zona di Gondar, Awoke Worku, secondo cui un secondo razzo sarebbe caduto a pochi metri dall’aeroporto di Bahir Dar. Nel conflitto in corso dalla scorsa settimana, le forze dello Stato regionale di Amhara sono alleate con il governo federale contro il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), il cui leader Debretsion Gebremichael ha fatto sapere di non avere informazioni sull’attacco denunciato dal governo. Tuttavia, ha aggiunto Debretsion, “qualsiasi aeroporto usato per attaccare il Tigrè è considerato un obiettivo legittimo”. (segue) (Res)