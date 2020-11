Etiopia-Italia: Conte a colloquio telefonico con il premier Abiy Ahmed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro della Repubblica federale d’Etiopia, Abiy Ahmed. Lo riferisce Palazzo Chigi in una nota. Al centro dei colloqui gli sviluppi interni in Etiopia e nel contesto regionale. Il governo etiope ha lanciato la scorsa settimana una vasta operazione militare nel Tigrè a seguito di presunti attacchi del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) contro avamposti militari nella regione. Finora centinaia di persone sarebbero rimaste uccise negli scontri, mentre migliaia di altre sarebbero fuggite verso il vicino Sudan. Nazioni Unite e Unione africana hanno espresso negli ultimi giorni il timore che il conflitto possa allargarsi in altre zone dell’Etiopia e destabilizzare l’intera regione del Corno d’Africa. (Res)