Cassino: Ciacciarelli (Lega), soddisfatto dei passi in avanti del centrodestra nel territorio

- "Sono molto contento e soddisfatto dei tanti passi in avanti fatti dalle forze di centrodestra nella città di Cassino". Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale del Lazio. "Ho lavorato molto, negli ultimi mesi, all' unità della coalizione e per questo ringrazio i coordinatori comunali di Forza Italia, Cambiamo e Fratelli d'Italia, Rossella Chiusaroli, Mario Abbruzzese e Angela Abatecola, i quali insieme alla Lega stanno dialogando per dare a Cassino la possibilità di avere prossimamente un'amministrazione all'altezza, capace di intercettare risorse, e di risolvere i problemi dei cittadini. A questo progetto - spiega - si sono unite anche diverse piattaforme civiche di area centrodestra, come Cassino Protagonista, che, sono sicuro, daranno quell'apporto fondamentale senza il quale non si potrebbe vincere. Nei prossimi giorni ci incontreremo di nuovo - aggiunge - nel rispetto delle normative Covid, per continuare a dare slancio a questo nuovo progetto, e soprattutto per creare un'alternativa valida a questa amministrazione di centrosinistra, che sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza", conclude. (Com)