Fisco: Bagnai (Lega), governo incapace, abolisce tassa sui money transfer che era presidio contro movimenti illegali di capitali

- La tassa sui money transfer "voluta dalla Lega e approvata quando eravamo al governo nel 2018 viene ora abolita da una maggioranza che coincide in gran parte con quella che la sostenne e votò". Lo sottolinea il senatore della Lega Alberto Bagnai. "Non insistiamo sugli aspetti politici di questo voltafaccia. È però grave - sottolinea il senatore - che un governo incapace di controllare movimenti illegali di persone ora smantelli anche un presidio contro i movimenti illegali di capitale. Senza voler criminalizzare l'intero settore, ricordiamo che Banca d'Italia e Guardia di Finanza hanno più volte evidenziato la vulnerabilità dei money transfer al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Non si capisce quindi - conclude Bagnai - perché abolire una norma che incentiva i cittadini onesti a utilizzare canali più trasparenti per le proprie operazioni finanziarie".(Com)