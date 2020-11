Covid: Del Re, Italia tra i primi a lavorare per risposta globale alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, è intervenuta al live streaming del Festival della salute globale dedicato all'impatto del Covid-19 sui Paesi a medio e basso reddito, insieme a Seth Berkley, amministratore delegato dell'Alleanza globale per il vaccino (Gavi), e Peter Sands, direttore esecutivo del Fondo globale. Lo riferisce la Farnesina. "L'Italia è stato il primo Paese ad annunciare contributi finanziari a favore del meccanismo di risposta Covid-19 del Fondo globale, e uno dei pionieri del Gavi Advance Market Commitment, per garantire un accesso equo ai vaccini in 92 Paesi in via di sviluppo", ha detto la vice ministra. "Fin dall'inizio della pandemia, l'Italia ha chiesto la creazione di questa risposta multilaterale e multidimensionale, basata sui principi cardine della cooperazione internazionale e della solidarietà, guidata dalla scienza, dalla medicina e dall'innovazione, per trovare soluzioni e sconfiggere il virus. Basandoci esattamente su questa visione, insieme abbiamo creato con successo Act-Accelerator, la più importante piattaforma multilaterale e cooperativa che abbiamo per garantire un accesso universale ed equo a diagnosi, terapie e vaccini", ha aggiunto Del Re. (segue) (Com)