Covid: Del Re, Italia tra i primi a lavorare per risposta globale alla pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presidenza italiana entrante del G20 sarà pienamente impegnata a portare avanti e supportare il lavoro fondamentale di Act-Accelerator e dei suoi partner. La salute globale sarà in cima alla nostra agenda, una questione chiave di discussione per i leader, così come per le altre riunioni ministeriali pertinenti. L'approccio italiano alla crisi sanitaria globale è stato chiaro e coerente. Stiamo lavorando per fornire soccorso sia al popolo italiano che a chi vive nei Paesi più vulnerabili. Due tracce di lavoro profondamente intrecciate. Non lasciare indietro nessuno – ha concluso Del Re – non è solo un modo di dire. Finalmente siamo consapevoli che il mondo è interconnesso e interdipendente. Siamo tutti vincolati dagli stessi eventi. Finché non siamo tutti protetti, il virus continuerà ad espandersi". (Com)