Nord Macedonia-Bulgaria: presidente bulgaro Radev propone capitolo speciale per negoziati Ue di Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bulgaro Rumen Radev ha chiesto l'introduzione di un capitolo speciale sulle relazioni di buon vicinato nel quadro dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord all'Ue. Radev, scrive l'agenzia di stampa "Bta", ha sottolineato che la Bulgaria deve innanzitutto proteggere la sua storia, la sua lingua e la sua identità. Il presidente bulgaro si è detto fiducioso che la soluzione giusta all'attuale incomprensione tra Sofia e Skopje sarà trovata attraverso la cooperazione. "I fraintendimenti tra Bulgaria e Macedonia del Nord saranno superati e Skopje verrà ricompensata per gli sforzi fatti", ha dichiarato in precedenza il vicepremier macedone Ljupcho Nikolovski, in riferimento alla possibilità che Sofia ostacoli la scelta di una data per la prima conferenza intergovernativa nei negoziati di adesione di Skopje all'Unione europea. (segue) (Seb)