Nord Macedonia-Bulgaria: presidente bulgaro Radev propone capitolo speciale per negoziati Ue di Skopje (5)

- Alla riunione del 9 novembre hanno partecipato anche i ministri degli Esteri di Bulgaria e Repubblica della Macedonia del Nord, rispettivamente Ekaterina Zaharieva e Bujar Osmani. Zaharieva ha parlato di "retorica anti-bulgara" nella Repubblica della Macedonia del Nord. "Solo negli ultimi mesi (ci sono state), per usare un eufemismo, delle pubblicazioni negative, abbiamo smesso di contare dopo 10 mila. Le definirei come incitazioni all'odio. Questo non deve continuare", ha detto la ministra ribadendo la posizione della Bulgaria sull'attuazione del Trattato di amicizia. "Se (tale attuazione) viene eseguita in buona fede e non si cerca alcun mezzo per aggirare o non far rispettare le sue disposizioni, vi è ogni garanzia che le questioni in sospeso saranno risolte", ha detto Zaharieva a proposito dell'accordo bilaterale firmato dai due Stati nel 2017. (Seb)