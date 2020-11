Covid: 37.255 nuovi casi di coronavirus e 544 decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 37.255 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore mentre ieri erano stati 40.902. Complessivamente sono stati effettuati 227.695 tamponi, 27 mila meno del giorno precedente. E' sostanzialmente stabile il numero dei decessi (544) mentre ieri erano stati 550, per un totale di 44.683 vittime dall'inizio dell'emergenza. Il rapporto tra positivi e test effettuati, invece, è del 16,3 per cento. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Con quelle di oggi diventano 1.144.552 le persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia e 18.683.111 i tamponi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 688.435, dei quali 653.731 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 31.398 (+484 rispetto a ieri), di questi 3.306 in terapia intensiva (+76). La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 8.129, seguita da Piemonte (4.471), Veneto (3.578), Campania (3.351) e Lazio (2.997).(Rin)