Ambiente: Russia, l'Italia in prima linea nella salvaguardia della tigre dell'Amur

- L’Italia è in prima linea nella salvaguardia della tigre dell’Amur, una rara specie endogena della Russia orientale. Nel parco Natura Viva di Bussolengo (Verona), infatti, sono recentemente venuti alla luce tre cuccioli e l’auspicio è che gli animali in futuro possano ritornare nel proprio habitat naturale: la taiga dell'Estremo oriente russo. A riferirlo è il direttore del parco veneto Cesare Avesani Zaborra parlando a Sergej Startsev, corrispondente dell'agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. “Insieme ai colleghi di circa altri 400 parchi, tra cui anche lo Zoo di Mosca, stiamo partecipando al Programma europeo per la difesa delle specie in via d'estinzione (Eep). Nell'ambito di tale programma, stiamo coordinando la riproduzione di animali selvatici in diversi centri d'Europa”, ha affermato Avesani Zaborra. Proprio nell'ambito di questo programma per la salvaguardia della tigre dell'Amur, presso il parco naturale Natura Viva sono giunti i primi due esemplari di questa specie, inserita nel Libro rosso dell'Unione internazionale per la difesa della natura. Nei mesi scorsi è seguita la nascita dei loro cuccioli. Secondo Avesani Zaborra, quello ottenuto è da considerarsi un grande risultato per tutto il parco mai raggiunto da nessuno in Italia negli ultimi 15 anni. "Grazie a ciò, i cuccioli potranno ora fare rientro nel proprio habitat naturale, secondo i tempi che saranno decisi dall'Eep", ha detto il direttore del parco Natura Viva aggiungendo: "Si tratta di una missione che resta di grande attualità, in quanto la popolazione di questa rarissima specie carnivora ammonta in Russia a circa 600 esemplari". (Res)