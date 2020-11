Covid: Casu (Pd), vicini a Zingaretti, Giannini ignobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle stesse ore in cui come segretari regionali e delle città metropolitane eravamo riuniti con il ministro Boccia per ribadire l'impegno di tutti i democratici a fermare ogni polemica, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, ha messo mi piace a chi commentava su Facebook 'speriamo che anche casa di Zingaretti sia bella infetta'". Lo dichiara in una nota Andrea Casu, segretario romano del Pd. "Siamo tutti al fianco del nostro segretario di fronte a chi continua a seminare odio sulla rete, invece di impegnarsi nella lotta che deve vederci uniti contro Covid- 19. L'unico vero nemico è il virus, quando anche il consigliere Giannini lo capirà - sottolinea - sono certo che si vergognerà di questa ignobile frase che ferisce non solo i democratici, ma tutti gli italiani che hanno affrontato e stanno affrontando il Covid", conclude Casu. (Com)