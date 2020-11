Roma: Gasparri, nasce consulta tutela animali Forza Italia, Cristina Valeri responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia di Roma capitale, ha nominato oggi responsabile della consulta Tutela Animali la dottoressa Cristina Valeri, presidente della sezione di Roma della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente onlus, di cui è presidente nazionale l’onorevole Michela Vittoria Brambilla. "Anche in questo campo la città ha bisogno di soluzioni concrete e veramente di governo, dopo anni di promesse non mantenute, di degrado accelerato e di sostanziale immobilismo da parte dell’amministrazione Raggi". Lo dichiara Cristina Valeri in una nota. "La strage dei cinghiali in via della cava Aurelia è solo l’ultimo, anche se clamoroso, esempio di incapacità. Ma Roma è pronta a voltar pagina. E noi ci saremo, sempre dalla parte dei cittadini che amano e rispettano gli animali", conclude. (Com)