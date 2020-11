Armenia: ex capo dei Servizi arrestato per accuse di tentato colpo di stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo dei Servizi di sicurezza dell'Armenia, Artur Vanetsyan, è stato arrestato sulla base di accuse di un tentativo di colpo di Stato per destituire il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Lo ha annunciato l'avvocato Lusine Sahakyan citato dall'agenzia di stampa russa "Sputnik". Nei giorni scorsi l'ex capo dei Servizi di sicurezza armeni ha preso parte alle proteste dell'opposizione a Erevan per chiedere le dimissioni di Pashinyan dopo la firma della dichiarazione congiunta per la fine del conflitto nel Nagorno-Karabakh. "Oggi Vanetsyan è stato invitato al Dipartimento investigativo del Servizio di sicurezza nazionale ed è stato arrestato sulla base di sospetti di acquisizione illegale, vendita e stoccaggio di armi", ha dichiarato Sahakyan su Facebook parlando esplicitamente di "preparativi di un colpo di Stato; preparativi di omicidio di un politico o di una figura pubblica da parte di un gruppo di persone". "E' una persecuzione politica vergognosa per mantenere il potere", ha aggiunto l'avvocato. (segue) (Res)