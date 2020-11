Armenia: ex capo dei Servizi arrestato per accuse di tentato colpo di stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse decine di persone sono state arrestate nei giorni scorsi a Erevan nel corso di una manifestazione contro il governo armeno. La protesta, come riferiscono i media locali, è relativa alla decisione del primo ministro Pashinyan di siglare un accordo di cessate il fuoco con l'Azerbaigian nel contesto degli scontri nel Nagorno-Karabakh. Le proteste sono state organizzate da 17 partiti di opposizione. Pashinyan ha commentato il nuovo accordo di cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh spiegando come esso abbia contribuito a mantenere ciò che si rischiava di perdere. "Questo documento ha assicurato ciò che avremmo potuto perdere, secondo le stime militari e altre valutazioni. In una situazione in cui Stepanakert non era più protetta, c'era una grande possibilità di perderla e lo stesso vale per Martuni e Askeran se i combattimenti fossero proseguiti. Queste città sarebbero state circondate e ciò si sarebbe tradotto in un completo collasso. La decisione di firmare la dichiarazione è stata presa tenendo in considerazione esattamente queste stime", ha detto Pashinyan. (segue) (Res)