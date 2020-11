Armenia: ex capo dei Servizi arrestato per accuse di tentato colpo di stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato maggiore della Difesa dell'Armenia, ha proseguito il primo ministro, da tempo lamentava l'esaurimento delle risorse per proseguire il conflitto, una preoccupazione condivisa anche a livello politico. "L'Armenia ha fatto due tentativi per riprendere il controllo di Shusha", la seconda città dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh di cui l'Azerbaigian ha rivendicato la conquista domenica scorsa, ha ricordato Pashinyan. "Uno dei tentativi è fallito. Nel secondo caso, un'unità armena è riuscita a entrare in città e le divergenze di opinioni sul controllo di Shusha sono legate esattamente alle attività di questa unità", ha spiegato il premier armeno. (segue) (Res)