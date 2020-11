Covid: 2895 nuovi casi in provincia di Milano, 1341 a Varese e 936 a Monza e Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città metropolitana di Milano registra oggi 2.895 nuovi positivi al coronavirus di cui 1.082 nel capoluogo, seguita da Varese con 1341 casi e Monza e Brianza con 936. lo comunica il nuovo report della Regione Lombardia in cui si segnalano 726 nuovi casi in provincia di Como, 534 nel pavese e 467 in provincia di Brescia. Numeri sensibilmente più bassi nelle altre province: sono infatti 292 i nuovi positivi nel mantovano, 191 in provincia di Cremona e 181 in quella di Lodi. Infine Bergamo segna 142 nuovi contagi, Sondrio 131 e Lecco 124. (Rem)