Kosovo: premier Hoti, accordo su nuovo presidente o elezioni anticipate (6)

- Il ruolo di Thaci è stato assunto ad interim dalla presidente del parlamento Vjosa Osmani, una giovane donna che rappresentava il volto nuovo dell’Ldk ma che proprio con il suo ex partito è entrata in rotta di collisione nel 2020 dopo la fine del governo guidato dal Movimento Vetevendosje di Albin Kurti. Il Vetevendosje rappresenta uno dei partiti più numerosi in parlamento, ma difficilmente potrà dire la sua sulla scelta del nuovo presidente in quanto pressoché isolato dagli attuali equilibri parlamentari e di governo. Nelle scorse ore, inoltre, il Tribunale speciale Uck ha confermato i capi d'accusa anche contro l'esponente del Movimento Vetevendosje Rexhep Selimi. L’ex premier Kurti ha parlato di “un’ingiustizia che continua”. Ma quasi tutti i partiti politici del parlamento kosovaro sono stati colpiti in qualche modo dall’accelerazione dell’attività del Tribunale speciale Uck. Da segnalare in proposito l’arresto dell’ex segretario generale dell’Uck, Jakup Krasniqi, sempre per i capi d’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità. Le forze speciali della polizia kosovare e della missione dell'Unione europea per lo stato di diritto in Kosovo (Eulex) hanno fatto irruzione nei giorni scorsi alle prime luci dell'alba nell'abitazione di Krasniqi, che è stato anche presidente del parlamento del Kosovo ed una delle figure chiave dell'Uck durante la guerra con la Serbia. Krasniqi è stato presidente ad interim del Kosovo ed è stato uno degli esponenti politici più vicini al presidente Thaci, allora leader del Pdk. Nel 2014 Krasniqi insieme all'ex comandante dell'Uck, Fatmir Limaj, ha lanciato l'Iniziativa per il Kosovo (Iniziativa socialdemocratica, partner della coalizione di governo insieme all’Ldk e all’Aak) e ha lasciato il partito di Thaci. “Il governo del Kosovo sta seguendo da vicino gli ultimi sviluppi riguardo il Tribunale speciale, che è parte del sistema giudiziario del Kosovo. Il governo del Kosovo ritiene fortemente che la guerra dell’Uck per la liberazione è stata giusta e rimane uno dei periodi più importanti della storia. Nessuno può giudicare la nostra guerra di liberazione”, ha commentato in una nota il governo di Pristina, secondo cui va fatto valere il principio della presunzione di innocenza fino a che non ci saranno delle condanne definitive. (Kop)