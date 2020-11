Difesa: Kosovo, il generale Federici è il nuovo comandante della missione Kfor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kfor ha anche sostenuto in modo imparziale tutte le istituzioni locali impegnate nel contrasto al Covid-19 attraverso donazioni di dispositivi di protezione individuale, facilitando al tempo stesso le iniziative di assistenza da parte di Paesi della Nato e partner. Un grande impegno è stato profuso anche nel campo dell’istruzione, portando a termine numerosi progetti in favore dei giovani. Durante il mandato annuale del generale Risi, Kfor ha rafforzato ulteriormente la cooperazione con le istituzioni locali, con la comunità internazionale e con tutte le organizzazioni di sicurezza, allo scopo di assolvere il proprio mandato fissato dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 del 1999. (segue) (Com)