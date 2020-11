Difesa: Kosovo, il generale Federici è il nuovo comandante della missione Kfor (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo la missione Nato ha contribuito a promuovere la convivenza interetnica e a sviluppare un ambiente sicuro in cui far progredire il dialogo tra Pristina e Belgrado. A tal proposito il generale Risi ha evidenziato il ruolo di Kfor nel favorire il compromesso tra le istituzioni in Kosovo e il Monastero serbo ortodosso di Decane, raggiunto grazie alla mediazione dell’ambasciatore d’Italia in Kosovo Nicola Orlando, finalizzato a tutelare il patrimonio culturale religioso e a sostenere al contempo lo sviluppo economico della municipalità della regione. L’ammiraglio Robert P. Burke, comandante del Nato Joint Force Command di Napoli, ha ringraziato il generale di divisione Risi per gli importanti risultati raggiunti durante il suo mandato, dando poi il benvenuto al generale Federici, augurandogli il meglio per il suo nuovo incarico quale 25mo comandante di Kfor. Il generale Federici ha quindi sottolineato l’importanza che attribuirà al lavoro di squadra e alla coesione: “Avere una visione comune insieme alle altre organizzazioni internazionali e alle istituzioni in Kosovo sarà essenziale per il successo della missione Kfor. Il nuovo motto della missione sarà infatti ‘As one we progress’”. (Com)