Difesa: generale Federici nuovo comandante missione Nato Kfor in Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kfor ha anche sostenuto in modo imparziale tutte le istituzioni locali impegnate nel contrasto al Covid-19 attraverso donazioni di dispositivi di protezione individuale, facilitando al tempo stesso le iniziative di assistenza da parte di Paesi della Nato e partner. Un grande impegno è stato profuso anche nel campo dell’istruzione, portando a termine numerosi progetti in favore dei giovani. Durante il mandato annuale del generale Risi, Kfor ha rafforzato ulteriormente la cooperazione con le istituzioni locali, con la comunità internazionale e con tutte le organizzazioni di sicurezza, allo scopo di assolvere il proprio mandato fissato dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 del 1999. Allo stesso tempo la missione Nato ha contribuito a promuovere la convivenza interetnica e a sviluppare un ambiente sicuro in cui far progredire il dialogo tra Pristina e Belgrado. (segue) (Com)