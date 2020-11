Serbia-Kosovo: presidente Vucic, miei "richiami alla guerra" sono un'invenzione di Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nella giornata di ieri Vucic ha detto che è necessario prevenire la possibilità di un'escalation delle tensioni in Kosovo. "Il conflitto nel Nagorno Karabakh mostra che un conflitto congelato può degenerare in qualsiasi momento. La situazione intorno al Kosovo non è migliore per noi oggi, né sarà più facile nei prossimi mesi. Non dobbiamo lasciare ai nostri figli un conflitto congelato", ha detto Vucic. "Nel Caucaso, abbiamo visto che il mondo, a parte gli annunci, non era pronto a reagire. Abbiamo visto che l'equilibrio di potere nel mondo è cambiato e che non si può fare affidamento su nessuno. Ecco perché lavoreremo per rafforzare ulteriormente le nostre capacità di difesa e il nostro esercito", ha detto ancora Vucic sottolineando che la Serbia farà di tutto per proseguire i negoziati ed evitare un simile scenario. Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha reagito alle affermazioni di Vucic osservando che dichiarazioni del genere "non sono d'aiuto" per la normalizzazione dei rapporti e per trovare un accordo finale sul reciproco riconoscimento tra Pristina e Belgrado.