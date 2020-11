© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: premier Hoti, accordo su nuovo presidente o elezioni anticipate - Nel prossimo futuro i partiti politici del Kosovo devono decidere se vogliono concordare su un candidato presidente della repubblica o se intendono portare il paese a nuove elezioni anticipate. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti. "Il presidente (Hashim Thaci) si è dimesso, e questo significa che dobbiamo prendere i passi costituzionali necessari. Ci sono due opzioni: o i partiti si mettono insieme e concordano su un nuovo presidente o si accordano invece su una data per nuove elezioni", ha affermato Hoti auspicando l'avvio di consultazioni tra i partiti politici per scegliere un candidato presidente della repubblica che possa ottenere il sostegno necessario dei due terzi del parlamento di Pristina. "Credo che nell'arco di alcuni giorni o settimane tutti i partiti si riuniranno e terranno colloqui per trovare una soluzione per i cittadini", ha concluso Hoti. Secondo quanto chiarito nelle scorse ore dal portavoce del Partito democratico del Kosovo (Pdk), la notizia secondo cui lo schieramento sarebbe prossimo ad unirsi alla coalizione di governo a Pristina è falsa. (segue) (Res)