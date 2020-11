© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: presidente Vucic, miei "richiami alla guerra" sono un'invenzione di Pristina - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha respinto come "invenzioni" le valutazioni fatte dai politici del Kosovo e dell'Albania su un'invocazione alla guerra da parte del capo dello Stato di Belgrado. "Ho parlato della necessità di evitare una politica di conflitto congelato (in Kosovo), perché mantenere quel conflitto significherebbe che chiunque in futuro potrebbe portarci al disastro. Hanno capito bene quello che ho detto, devono solo trasmettere qualcosa in modo diverso perché hanno le loro ragioni", ha detto Vucic rispondendo alle domande dei giornalisti. La politica della Serbia, ha ancora detto Vucic, è quella di preservare la pace e condurre delle politiche di successo per il benessere del Paese nei prossimi anni, " e non puoi raggiungere questo (obiettivo) se hai conflitti e instabilità". (segue) (Res)